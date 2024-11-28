У Харкові за підозрою в держзраді затримали двох ексберкутівців та дружину одного з них

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, фігуранти облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях Харкова. У такий спосіб підозрювані нібито мали створити "запас" для інших агентів і диверсантів РФ для підривної діяльності в регіоні.

Крім того, фігуранти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони, зазначили в СБУ. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від окупантів.

За даними слідства, до складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" та дружина одного з них. Усі підозрювані – мешканці Харкова.

"Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентурну групу, задокументувала її злочини і затримала всіх трьох її учасників у Харкові", – йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями КК України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.