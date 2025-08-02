У Києві двоє дітей травмувалися на канатній дорозі

Про це інформує ГУНП у місті Києві.

Інцидент стався увечері в п’ятницю, 1 серпня.

Рятувальники спустили дітей з висоти, а медики госпіталізували 10-річну дівчинку із переломом руки та 12-річного хлопця із травмами грудної клітки та живота.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 271 — порушення вимог законодавства про охорону праці; ч. 1 ст. 137 — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", - зазначили в поліції.

фото: ГУНП у місті Києві

фото: ГУНП у місті Києві

У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання атракціону, документацію та відео. Триває досудове розслідування.