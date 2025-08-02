У Києві двоє дітей травмувалися на канатній дорозі
У Києві двоє дітей зіткнулися під час катання на канатній дорозі у парку "Перемога", внаслідок чого отримали тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження
Про це інформує ГУНП у місті Києві.
Інцидент стався увечері в п’ятницю, 1 серпня.
Рятувальники спустили дітей з висоти, а медики госпіталізували 10-річну дівчинку із переломом руки та 12-річного хлопця із травмами грудної клітки та живота.
"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 271 — порушення вимог законодавства про охорону праці; ч. 1 ст. 137 — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", - зазначили в поліції.
фото: ГУНП у місті Києві
фото: ГУНП у місті Києві
У межах слідства правоохоронці вилучили частину канатної дороги, обладнання атракціону, документацію та відео. Триває досудове розслідування.
- 21 липня 2024 року у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускався хлопець. Його тіло знайшли наступного дня.
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