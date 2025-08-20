У Києві триває судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Після перегляду слідчого експерименту за участі неповнолітніх друзів Максима Матерухіна на місці події обвинувачений працівник Управління державної охорони Артем Косов сказав, що такий експеримент порушує його права.

"На цьому відео ми можемо бачити розбіжності в цій ситуації... Також хочу зазначити, що вказує сторона обвинувачення: "тягнувся до рук пістолета"… На той момент ніхто не міг знати, що в мене знаходиться… Слідчий експеримент трошки порушує мої права, так як в основному місці події був проведений він зі свідками, не з учасниками подій… Мене ніхто не викликав, і це я також вважаю грубим порушенням моїх прав", – заявив він.

На уточнення генпрокурора Кравченка, чи відправляв словесно Косов Матерухіна служити в армію чи ТЦК, той відповів:

"Я на той момент (...) не вважав тих підлітків малолітніми дітьми… На мою думку, ця людина не була схожа на неповнолітню особу... Ніхто нікого там не відправляв".

Також під час засідання батько Максима Матерухіна процитував останню зафіксовану перед трагедією фразу Косова: "С*ка бл***ь, выходи. Я повторив його слова, вибачаюсь за фрази".

фото: Діана Польова/Еспресо

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Про цю подію ввечері неділі, 7 квітня 2024 року, повідомили telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний". Повідомляли, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

У Київпастрансі згодом повідомили про припинення руху через "хуліганський випадок", але не надали подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера. За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Правоохоронця затримали й відсторонили від виконання обовʼязків. Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня 2024 року співробітникові УДО, якому висунули підозру в убивстві підлітка, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який потім неодноразово продовжували.

14 серпня працівника Управління державної охорони Артема Косова, звинуваченого у вбивстві школяра Максима Матерухіна в Києві, залишили під вартою ще на 60 днів.