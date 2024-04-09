У Києві викрили учасників псевдоблагодійного фонду, які під виглядом допомоги дітям ошукали людей на 5 млн грн
У Києві повідомили про підозру трьом членам псевдоблагодійного фонду, які ошукали людей на 5 млн грн під виглядом допомоги дітям, постраждалим від війни
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Дарницька окружна прокуратура Києва повідомила про підозру трьом членам групи.
За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
"Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають", - йдеться у повідомленні.
З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.
Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 квітня стало відомо, що в Одеській області поліція затримала злочинну групу, яка створила фіктивну IT-компанію та за пів року ошукала інвесторів на понад 5 млн грн.
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