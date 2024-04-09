У Києві викрили учасників псевдоблагодійного фонду, які під виглядом допомоги дітям ошукали людей на 5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Дарницька окружна прокуратура Києва повідомила про підозру трьом членам групи.

За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.

"Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України. Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають", - йдеться у повідомленні.

З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.

Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.