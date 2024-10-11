У Києві затримали іноземця з "ІД", якого Інтерпол розшукує з 2017 року
У Києві затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у розшуку по лінії Інтерполу з 2017 року
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Він ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.
До цього учасник "ІД" тривалий час перебував на Близькому Сході. Там він займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.
"Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави. Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком", - розповіли в Службі безпеки.
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання у Києві. Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту, додали у відомстві.
Фото: Служба безпеки України
"Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році", - йдеться у повідомленні.
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