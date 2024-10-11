У Києві затримали іноземця з "ІД", якого Інтерпол розшукує з 2017 року

Про це повідомляє Служба безпеки України.



Зазначається, що зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Він ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник "ІД" тривалий час перебував на Близькому Сході. Там він займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.



"Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави. Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком", - розповіли в Службі безпеки.



Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання у Києві. Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту, додали у відомстві.

Фото: Служба безпеки України

Центральне командування США заявило про успішну ліквідацію високопосадовця ІДІЛ у Сирії завдяки авіаудару.

"Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році", - йдеться у повідомленні.