У США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ

Про це CENTCOM поінформувало у соцмережі Х.

Американські військові зазначили, що провели операцію 16 червня. Центральне командування США завдало авіаудару в Сирії, в результаті чого загинув високопоставлений чиновник і координатор ІДІЛ Усама Джамал Мухаммад Ібрагім аль-Джанабі.

"Його смерть підірве здатність ІДІЛ забезпечувати ресурсами і здійснювати терористичні атаки в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок удару цивільні не постраждали.