У США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
Центральне командування США заявило, що успішно ліквідувало високопосадовця ІДІЛ у Сирії завдяки авіаудару
Про це CENTCOM поінформувало у соцмережі Х.
Американські військові зазначили, що провели операцію 16 червня. Центральне командування США завдало авіаудару в Сирії, в результаті чого загинув високопоставлений чиновник і координатор ІДІЛ Усама Джамал Мухаммад Ібрагім аль-Джанабі.
"Його смерть підірве здатність ІДІЛ забезпечувати ресурсами і здійснювати терористичні атаки в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок удару цивільні не постраждали.
- Раніше у Сполучених Штатах затримали 8 громадян Таджикистану, яких підозрюють у зв'язках із терористичним угрупованням ІДІЛ.
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