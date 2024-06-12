Підозрюють у зв'язках з ІДІЛ: у США затримали 8 громадян Таджикистану
У Сполучених Штатах затримали 8 громадян Таджикистану, яких підозрюють у зв'язках із терористичним угрупованням ІДІЛ
Про це повідомляє "Радіо Озоді".
Зазначається, що всі затримані потрапили до США через південний кордон країни, і оскільки під час первинної перевірки будь-якої небезпеки не було виявлено, їм дозволили залишитися в США.
"Офіційно цих громадян затримали у зв'язку з порушенням імміграційного законодавства; звинувачень, пов'язаних із підготовкою до теракту, затриманим поки що не пред'являли. Зараз влада США готує документи щодо депортації цих громадян із країни", - йдеться у повідомленні.
За словами високопосадовця з американського уряду, агенти ФБР стежили за підозрюваними кілька місяців - вели прослуховування і нібито зафіксували, що "один із заарештованих говорив про бомби".
- Влада Туреччини в неділю, 21 квітня, заявила про затримання 36 людей за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе