Підозрюють у зв'язках з ІДІЛ: у США затримали 8 громадян Таджикистану

Про це повідомляє "Радіо Озоді".

Зазначається, що всі затримані потрапили до США через південний кордон країни, і оскільки під час первинної перевірки будь-якої небезпеки не було виявлено, їм дозволили залишитися в США.

"Офіційно цих громадян затримали у зв'язку з порушенням імміграційного законодавства; звинувачень, пов'язаних із підготовкою до теракту, затриманим поки що не пред'являли. Зараз влада США готує документи щодо депортації цих громадян із країни", - йдеться у повідомленні.

За словами високопосадовця з американського уряду, агенти ФБР стежили за підозрюваними кілька місяців - вели прослуховування і нібито зафіксували, що "один із заарештованих говорив про бомби".