У Туреччині заявили про затримання 36 підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ

Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у Twitter (X).

Зазначається, що операції із затримання підозрюваних проводились у чотирьох турецьких провінціях.

За словами міністрів, під час операцій було вилучено гвинтівки, незареєстровані пістолети, велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також велику кількість цифрових матеріалів.