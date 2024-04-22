У Туреччині заявили про затримання 36 підозрюваних у зв'язках з терористами ІДІЛ
Влада Туреччини у неділю, 21 квітня, заявила про затримання 36 людей за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава"
Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у Twitter (X).
Зазначається, що операції із затримання підозрюваних проводились у чотирьох турецьких провінціях.
За словами міністрів, під час операцій було вилучено гвинтівки, незареєстровані пістолети, велику кількість іноземної валюти та турецьких лір, а також велику кількість цифрових матеріалів.
- Нещодавно у ході антитерористичної операції спецслужб Туреччини було затримано 51 людину за підозрою у зв'язках із терористичним угрупованням "Ісламська держава".
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