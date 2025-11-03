У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
У мексиканському штаті Мічоакан під час публічного заходу, присвяченого Дню мертвих, озброєні нападники застрелили мера міста Уруапан Карлоса Мансо
Про це пише CBS News.
За даними видання, Мансо загинув унаслідок нападу в центрі міста. Правоохоронці затримали двох підозрюваних, ще один нападник загинув під час інциденту.
У соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як люди в паніці розбігаються після початку стрілянини.
Карлос Мансо очолив Уруапан у вересні 2024 року. Він був відомий активною позицією у боротьбі зі злочинністю — іноді особисто виїжджав з патрулем сил безпеки, надягаючи бронежилет. У червні мер опублікував відео одного з таких патрулювань, у якому закликав федеральну владу посилити боротьбу з насильницькими злочинами.
Штат Мічоакан уже багато років страждає від насильства з боку потужних наркокартелів, які контролюють сільськогосподарські території та вимагають гроші з місцевих фермерів.
- 10 вересня, у США під час виступу стріляли в політичного активіста та блогера Чарлі Кірка. Він помер після того, як його доставили до лікарні у критичному стані.
