У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями

Про це пише CBS News.

За даними видання, Мансо загинув унаслідок нападу в центрі міста. Правоохоронці затримали двох підозрюваних, ще один нападник загинув під час інциденту.



У соцмережах з’явилися відеозаписи, на яких видно, як люди в паніці розбігаються після початку стрілянини.



Карлос Мансо очолив Уруапан у вересні 2024 року. Він був відомий активною позицією у боротьбі зі злочинністю — іноді особисто виїжджав з патрулем сил безпеки, надягаючи бронежилет. У червні мер опублікував відео одного з таких патрулювань, у якому закликав федеральну владу посилити боротьбу з насильницькими злочинами.



Штат Мічоакан уже багато років страждає від насильства з боку потужних наркокартелів, які контролюють сільськогосподарські території та вимагають гроші з місцевих фермерів.