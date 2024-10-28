Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Миколаєві затримали ймовірного агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 областях під виглядом військового

У Миколаєві затримали ймовірного агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 областях під виглядом військового

Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
13:26
Кримінал

СБУ в Миколаєві затримала 22-річного мешканця Херсонської області, який шпигував для РФ у 10 регіонах України під виглядом військового

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ), котрий шпигував для ворога у десяти регіонах України. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою "легендою" пересувався по нашій державі", - йдеться в матеріалі.

За інформацією СБУ, фігурант діяв у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Зазначено, що підозрюваний обʼїжджав регіони рейсовими автобусами, а в кожній області він намагався розвідати локації ППО, місце перебування військових шпиталів та інших медустанов, де лікували українських військових.

Служба безпеки акцентує, що ворог обіцяв мешканцю Херсонщини після виконання завдань "евакуювати" його до РФ і влаштувати до ПВК Вагнера. Водночас матеріали справи свідчать: фігурант хотів стати членом цього угруповання, аби воювати проти України.

Російського агента затримали "на гарячому", коли той розвідував локації базування ЗСУ в Миколаєві. У фігуранта вилучили мобільний телефон, на якому він готував "звіт" та відправляв його зв’язковим ГРУ РФ. Водночас СБУ встановила імена осіб звʼязкових.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави: йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також 28 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України затримала мешканця Донецької області, який під виглядом волонтера ООН шпигував за позиціями українських військових на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Миколаїв
СБУ
військові
Одещина
Черкащина
Херсонщина
Війна з Росією
Донеччина
ГРУ
Вагнергейт
Харківщина
Вінниччина
Кіровоградщина
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Ксенія Золотова
27 жовтня, 2024 неділя
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
Автор Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
Армія РФ від вечора 27 жовтня атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Харківщині постраждали 26 людей
холодна осінь
Автор Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання з першим снігом
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 44.47
    Продаж 45.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
13:33
Аналітика
росія прапор занепад
Україна отримає $50 млрд кредиту від G7, а виплачуватиме його – Росія. Пояснюємо, як це стало можливо
13:21
Володимир Зеленський
Моді може зателефонувати Путіну і змусити його повернути додому українських дітей, – Зеленський
13:17
Оновлено
Бердянськ
В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст
13:00
Іраклі Кобахідзе
Премʼєр Грузії Кобахідзе після парламентських виборів заявив, що пріоритетом уряду є євроінтеграція
12:42
Ексклюзив
грузія
Якщо ці вибори в нас вкрадуть, то Грузія перетвориться на Білорусь, - опозиційний політик Угулава
12:38
Віктор Орбан
Орбан запланував дводенний візит у Грузію. В ЄС заявили, що поїздку слід розцінювати як особисту ініціативу
12:17
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна
12:00
OPINION
Тисяча від Зеленського: де були економісти?
11:54
На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Віталій Сердюк
Від травм, отриманих унаслідок російського обстрілу в Костянтинівці на Донеччині, помер поліцейський Віталій Сердюк
11:49
корабель рф
Росіяни змушені поповнювати запаси на своїй базі в Сирії в обхід усієї Європи, - ВМС
11:45
Володимир Зеленський і Нарендра Моді 
Ми могли б провести другий Саміт миру в Індії, – Зеленський
11:38
Ексклюзив
Допомога ВПО
Для переселенців перший внесок має бути невеликим: голова Асоціації молодих ВПО України про програму єОселя
11:38
OPINION
блог Марцін Босацький
Захід повинен зробити три речі для Грузії. Інакше він програє
11:31
осінь дощ
Де в Україні очікувати дощів 29 жовтня: прогноз від Наталки Діденко
11:18
ППО
Росія за ніч випустила по Україні 100 безпілотників: сили ППО знищили 66 дронів
11:09
Шпигував за позиціями Сил оборони, вдаючи волонтера ООН: на Донеччині затримали ймовірного агента ФСБ
11:03
Ексклюзив
армія КНДР
"Це найдешевше гарматне м'ясо в світі": експерт з питань нацбезпеки Варченко про військових КНДР
10:57
Оновлено
Армія РФ від вечора 27 жовтня атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Харківщині постраждали 26 людей
10:50
окупанти в Маріуполі
Росіяни через значні втрати під Лиманом кидають на штурм поранених військових, - ГУР
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіян заманюють воювати захмарними зарплатами, а Путін знову лякає НАТО війною. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
10:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
"Вважаю, що Путін розколює БРІКС своєю політикою війни": Зеленський заявив про провал саміту БРІКС
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:07
МОЗ
МОЗ призначило виконавця функцій центральної МСЕК
10:04
OPINION
Грузія: юридичний глухий кут після виборів
09:55
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми чекали активізацію противника на Покровськ, але , ймовірно, він буде діяти південніше, - Згурець
09:49
світло
На Сумщині та Полтавщині ввели аварійні відключення світла
09:25
вічний вогонь
28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників
09:20
Економіка рф
ISW: "вигорання" російської економіки змусить Путіна переглянути стратегію війни проти України
09:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 16-23 жовтня
У короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині, - комбат БПАК "Ахіллес"
08:42
окупанти
Росіяни на ТОТ почали готуватися до виборів у держдуму РФ: до яких маніпуляцій вдаються
08:21
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу на фронті сталося 144 боєзіткнення: майже 40 з них - на Курахівському напрямку
08:16
Ентоні Блінкен
Держдеп США закликав провести розслідування щодо порушень на виборах в Грузії
08:00
OPINION
Грузія не цікава жодному із західних гравців
07:48
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
У Сіверськодонецьку залишаються проблеми з опаленням та досі відсутній мобільний зв'язок, - голова РВА Власенко
07:38
Втрати РФ
Понад 50 артсистем, 7 танків і 1680 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
07:29
на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський
"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка
07:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
06:53
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:47
Леонардо Ді Капріо
Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс
06:02
Гітанас Науседа
"Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV