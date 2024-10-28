У Миколаєві затримали ймовірного агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 областях під виглядом військового

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ), котрий шпигував для ворога у десяти регіонах України. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою "легендою" пересувався по нашій державі", - йдеться в матеріалі.

За інформацією СБУ, фігурант діяв у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

Зазначено, що підозрюваний обʼїжджав регіони рейсовими автобусами, а в кожній області він намагався розвідати локації ППО, місце перебування військових шпиталів та інших медустанов, де лікували українських військових.

Служба безпеки акцентує, що ворог обіцяв мешканцю Херсонщини після виконання завдань "евакуювати" його до РФ і влаштувати до ПВК Вагнера. Водночас матеріали справи свідчать: фігурант хотів стати членом цього угруповання, аби воювати проти України.

Російського агента затримали "на гарячому", коли той розвідував локації базування ЗСУ в Миколаєві. У фігуранта вилучили мобільний телефон, на якому він готував "звіт" та відправляв його зв’язковим ГРУ РФ. Водночас СБУ встановила імена осіб звʼязкових.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у матеріалі.

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави: йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.