У Молдові двох українців засудили за незаконне ввезення €440 тис.

Про це повідомила молдовська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю.

Там зазначили, що сума грошей, яка у перерахунку на національну валюту Молдови становить майже 9 млн леїв, є одним із найбільших вилучень контрабандних грошей у Молдові у 2023 році.

Фігурантів справи засудили до дев'яти років ув'язнення, а контрабандні гроші та два автомобілі, на яких їх намагалися ввезти, конфіскували. Одна з автівок коштує близько 140 тис. леїв (близько 7300 євро), а друга - майже 240 тис. леїв (понад 12 500 євро).

Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в'язниці прямо із зали суду. Однак у прокуратурі зазначили, що вони ще можуть оскаржити рішення суду.

За даними молдовської прокуратури, двох громадян України з Одещини затримали 13 квітня на в'їзді до містечка Чимішлія неподалік кордону з Україною. В їхньому автомобілі правоохоронці виявили понад 440 000 євро, які чоловіки намагалися ввезти до Молдови контрабандою.

Гроші були замасковані в аудіодинаміці автомобіля і не задекларовані на митниці при в'їзді в країну з України.