У Молдові двох українців засудили за незаконне ввезення €440 тис.
Суд у Молдові оголосив вирок у вигляді 9 років позбавлення волі двом громадянам України, обвинуваченим у незаконному ввезенні до країни понад 440 тисяч євро у квітні 2023 року
Про це повідомила молдовська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю.
Там зазначили, що сума грошей, яка у перерахунку на національну валюту Молдови становить майже 9 млн леїв, є одним із найбільших вилучень контрабандних грошей у Молдові у 2023 році.
Фігурантів справи засудили до дев'яти років ув'язнення, а контрабандні гроші та два автомобілі, на яких їх намагалися ввезти, конфіскували. Одна з автівок коштує близько 140 тис. леїв (близько 7300 євро), а друга - майже 240 тис. леїв (понад 12 500 євро).
Обвинувачених, які перебували під попереднім арештом до винесення вироку, відправили до в'язниці прямо із зали суду. Однак у прокуратурі зазначили, що вони ще можуть оскаржити рішення суду.
За даними молдовської прокуратури, двох громадян України з Одещини затримали 13 квітня на в'їзді до містечка Чимішлія неподалік кордону з Україною. В їхньому автомобілі правоохоронці виявили понад 440 000 євро, які чоловіки намагалися ввезти до Молдови контрабандою.
Гроші були замасковані в аудіодинаміці автомобіля і не задекларовані на митниці при в'їзді в країну з України.
- У вівторок, 16 січня, прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови.
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