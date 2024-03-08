У Оттаві зарізали 6 емігрантів зі Шрі-Ланки, серед них матір з чотирма дітьми

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

19-річний студент зі Шрі-Ланки Фебріо Де-Зойса, був заарештований і звинувачений у шести вбивствах та одному в замаху на вбивство. Де-Зойса знав вбиту сім'ю і жив у їхньому будинку, каже поліція.

Серед загиблих - 35-річна жінка та її діти віком 7, 4, 2 років та 2-місячне немовля, а також 40-річний чоловік, який був знайомим родини. Батько сім'ї також отримав поранення внаслідок нападу і перебуває в лікарні.

"Це був безглуздий акт насильства, вчинений проти абсолютно невинних людей", - заявив начальник поліції Оттави Ерік Стаббс.

Мер Оттави Марк Саткліфф заявив, що це був "один із найшокуючих випадків насильства в історії міста".

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що він нажаханий випадком, що назвав "жахливою трагедією".