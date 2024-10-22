У пункті збору військовозобов'язаних на Полтавщині виявили мертвим чоловіка: в ТЦК заявили про ймовірне самогубство

Про це йдеться в заяві пресслужби Полтавського обласного ТЦК.

Зазначається, що знайдене тіло чоловіка мало "явні ознаки того, що він сам вкоротив собі віку". За словами ТЦК, слідів насилля не було виявлено. На місце події викликали правоохоронців, які розпочали слідчі дії.



В обласному ТЦК розповіли, що чоловіка доставили в пункт попереднього збору, бо він перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тому щодо цього склали акт відмови.

За даним фактом у військкоматі готували повідомлення до поліції щодо ухилення від призову на військову службу (стаття 336 Кримінального кодексу України). У ТЦК також додають, що громадянин торік вже був засуджений за цією ж статтею на 3 роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.



"Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи", - заявили у військкоматі.

За даним фактом вже порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.