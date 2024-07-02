У Росії заочно заарештували українських ексміністрів Гройсмана, Клімкіна і Шлапака
Басманний суд Москви в Росії 2 липня заочно заарештував колишніх прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра фінансів Олександра Шлапака та командувача "Заходу" генерала-лейтенананта ЗСУ Ігоря Довганя
Про це повідомили в судах загальної юрисдикції Москви.
Там зазначили, що усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу РФ - "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".
Росія оголосила усіх українських експосадовців у міжнародний розшук.
- У травні міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишніх очільників Кабінету міністрів, МВС і МЗС України - Володимира Гройсмана, Арсена Авакова й Павла Клімкіна. Також у список потрапив ексголова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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