У Росії заочно заарештували українських ексміністрів Гройсмана, Клімкіна і Шлапака

Про це повідомили в судах загальної юрисдикції Москви.

Там зазначили, що усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за статтею 356 ч. 1 Кримінального кодексу РФ - "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Росія оголосила усіх українських експосадовців у міжнародний розшук.