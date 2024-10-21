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У трьох областях затримали сімох підпалювачів військових автівок і обʼєктів Укрзалізниці

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2024 понедiлок
13:42
Кримінал

В Одеській, Дніпропетровській та Черкаській областях затримали сімох фігурантів, які за вказівкою росіян підпалювали військові авто та обʼєкти Укрзалізниці

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки.

 

Зазначено, що для підпалів підозрювані використовували легкозаймисті суміші, а загорання записували на відео, які потім надсилали окупантам.


На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох 16-річних мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. Перед своїми діями фігуранти виконували "перевіркові" завдання куратора РФ, зокрема малювали "Z-графіті" на стінах будівель.


На Черкащині в Умані затримали двох жителів 16 і 21 року: вони протягом доби спалили військовий позашляховик, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань.


Водночас в Одеській області викрили трьох фігурантів, які на залізничних лініях підпалили 8 релейних шаф.


"У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту", - наголошують у повідомленні.


Усім сімом затриманим оголосили підозри за статтями Кримінального кодексу України:

 

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

  •  ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Підозрюваним загрожує від 8 років за ґратами до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

 

  • Раніше СБУ затримала трьох ворожих агентів в Донецькій області й в Одесі, які розвідували локації Сил оборони України та стратегічно важливі обʼєкти Укрзалізниці.



 

Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
військові
Одещина
Черкащина
ЗСУ
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Умань
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