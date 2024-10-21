У трьох областях затримали сімох підпалювачів військових автівок і обʼєктів Укрзалізниці

Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначено, що для підпалів підозрювані використовували легкозаймисті суміші, а загорання записували на відео, які потім надсилали окупантам.



На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох 16-річних мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. Перед своїми діями фігуранти виконували "перевіркові" завдання куратора РФ, зокрема малювали "Z-графіті" на стінах будівель.



На Черкащині в Умані затримали двох жителів 16 і 21 року: вони протягом доби спалили військовий позашляховик, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань.



Водночас в Одеській області викрили трьох фігурантів, які на залізничних лініях підпалили 8 релейних шаф.



"У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту", - наголошують у повідомленні.



Усім сімом затриманим оголосили підозри за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Підозрюваним загрожує від 8 років за ґратами до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

Раніше СБУ затримала трьох ворожих агентів в Донецькій області й в Одесі, які розвідували локації Сил оборони України та стратегічно важливі обʼєкти Укрзалізниці.





