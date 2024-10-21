У трьох областях затримали сімох підпалювачів військових автівок і обʼєктів Укрзалізниці
В Одеській, Дніпропетровській та Черкаській областях затримали сімох фігурантів, які за вказівкою росіян підпалювали військові авто та обʼєкти Укрзалізниці
Про це повідомляє Служба безпеки.
Зазначено, що для підпалів підозрювані використовували легкозаймисті суміші, а загорання записували на відео, які потім надсилали окупантам.
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох 16-річних мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. Перед своїми діями фігуранти виконували "перевіркові" завдання куратора РФ, зокрема малювали "Z-графіті" на стінах будівель.
На Черкащині в Умані затримали двох жителів 16 і 21 року: вони протягом доби спалили військовий позашляховик, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань.
Водночас в Одеській області викрили трьох фігурантів, які на залізничних лініях підпалили 8 релейних шаф.
"У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту", - наголошують у повідомленні.
Усім сімом затриманим оголосили підозри за статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Підозрюваним загрожує від 8 років за ґратами до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
Раніше СБУ затримала трьох ворожих агентів в Донецькій області й в Одесі, які розвідували локації Сил оборони України та стратегічно важливі обʼєкти Укрзалізниці.
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