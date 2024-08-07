В Одесі за підозрою в підпалах військових автомобілів затримали фітнес-тренера

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, 32-річний фітнес-тренер з Одеси за завданням російської спецслужби підпалював службові авто Сил оборони, зокрема військові позашляховики, пікапи та мультівени.

""Гастролюючи" по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони", - кажуть у СБУ.

Зокрема задокументовано, як фігурант підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Зазначається, що вночі він прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

Правоохоронці кажуть, що відео з місця злочину потрібне було спецслужбі РФ для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України.

За аналогічним алгоритмом фігурант планував діяти на території міст-мільйонників, однак співробітники СБУ встановили його місце переховування в Одесі та затримали його.

З’ясувалося, що чоловік був на прямому зв’язку з представником російського ГРУ, від якого отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема способів вчинення підпалів та методів конспірації.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.