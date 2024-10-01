В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Фігуранта звинуватили в реалізації схеми у 2014 році продажу зерна ДПЗКУ за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через приватні компанії-посередниці, що були підконтрольні службовим особам ДПЗКУ й засудженому.

Міжнародний зернотрейдер продавав куплене зерно за ринковими цінами, коли різниця вартості мала надійти на рахунки компанії-посередниці, яку контролювали обвинувачені.

"Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію", - пояснюють у САП.

Таким чином, Державна продовольча зернова корпорація за свою продану продукцію не отримала частину коштів і зазнала збитків на понад $60 млн.

Екскерівнику ДПЗКУ суд призначив покарання: 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади протягом 3 років, штраф у розмірі 17 тис. грн та конфіскацію всього належного йому на праві власності майна.

У повідомленні додають, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.