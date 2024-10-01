Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації

В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
18:34
Кримінал тюрма

Вищий антикорупційний суд призначив 10 років за ґратами колишньому керівникові ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ), який організував незаконні схеми продажу зерна

Зміст

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Фігуранта звинуватили в реалізації схеми у 2014 році продажу зерна ДПЗКУ за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через приватні компанії-посередниці, що були підконтрольні службовим особам ДПЗКУ й засудженому.

Міжнародний зернотрейдер продавав куплене зерно за ринковими цінами, коли різниця вартості мала надійти на рахунки компанії-посередниці, яку контролювали обвинувачені.

"Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію", - пояснюють у САП.

Таким чином, Державна продовольча зернова корпорація за свою продану продукцію не отримала частину коштів і зазнала збитків на понад $60 млн.

Екскерівнику ДПЗКУ суд призначив покарання: 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади протягом 3 років, штраф у розмірі 17 тис. грн та конфіскацію всього належного йому на праві власності майна.

У повідомленні додають, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

  • 26 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн.

Теги:
Суспільство
Україна
зерно
зернові
Читайте також:
Shahed-136
Автор Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
ЗСУ
Автор Марина Клюєва
29 вересня, 2024 неділя
Яка різниця між СЗЧ та дезертирством: пояснення військового адвоката Леонтьєва
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
18:43
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 24 людини постраждали
18:37
відпочинок, Греція
У Греції потонули дві українські туристки
18:21
Мелітополь
Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі
18:20
Інтерв’ю
Сергій Наєв
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
18:04
Оновлено
Зеленський заслухав доповіді Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
18:03
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі назвала керівну партію країни "довіреною особою" РФ
18:01
OPINION
Інтернету не буде. Так пабєдім!
17:58
Іван Гаврилюк
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
17:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:41
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
17:40
Іран
Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT
17:40
ФСБ
ФСБ заявила про затримання 39 "проукраїнських радикалів", які нібито готували підлітків до збройних нападів у РФ
17:37
Ексклюзив
Воїни 103-ї бригади ТрО влетіли FPV-дроном в БМП окупантів і підірвали його зсередини
Після просування росіяни одразу зводять за собою фортифікації, - заступник командира артдивізіону бригади "Спартан"
17:17
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни можуть виготовляти 50 "шахедів" щодоби, - Defense Express
17:17
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни найактивніше наступають на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках. З початку доби відбулось 74 зіткнень
17:09
Ештон Кутчер "боїться неправдивих претензій", які Diddy може зробити, щоб вийти з вʼязниці, - ЗМІ
16:57
Інфографіка
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
16:54
МЗС України
У МЗС спростували інформацію FT, що Сибіга нібито обговорював територіальні поступки України
16:52
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
16:35
Андрес Іньєста
Легенда футболу Іньєста вирішив завершити карʼєру, - ЗМІ
16:33
На кінофестивалі в Люксембурзі покажуть 6 українських фільмів
16:31
евакуація дітей
На Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів
16:20
Інтерв’ю
Віталій Литвин
"Єднання і досі в нас є": інтерв'ю з Героєм України, розвідником Віталієм Литвином
16:18
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Немає явного фаворита: у США оприлюднили нові рейтинги Трампа та Гарріс у президентських перегонах
16:15
Бангкок, пожежа
У Таїланді автобус зі школярами потрапив у ДТП: серед 23 загиблих - діти
16:02
Депортували щонайменше 31 дитину з Донеччини до РФ: СБУ оголосила підозри Пушиліну та двом спільницям
16:01
Національний кешбек
Федоров розповів, скільки за місяць українцям нарахували коштів за програмою Національного кешбеку
16:00
OPINION
Інтрига з послами: хто поїде до Гааги та в ООН
15:50
GOGOLFEST повертається в Україну, фестиваль відбудеться в Запоріжжі
15:29
мобілізація
Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців
15:27
Ілюстративне фото
З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
15:25
БПЛА
Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року
15:21
З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації
15:14
дрон, дрон камікадзе
Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА
15:09
Ліван
"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван
14:59
Джонні Депп «A Bunch of Stuff»
Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя
14:53
мирон горилівський
Україна націоналізувала 6 підприємств, які контролював росіянин
14:45
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
14:30
Свічка пам'яті
Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина
14:06
Путін Шольц
Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV