В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
Вищий антикорупційний суд призначив 10 років за ґратами колишньому керівникові ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ), який організував незаконні схеми продажу зерна
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Фігуранта звинуватили в реалізації схеми у 2014 році продажу зерна ДПЗКУ за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через приватні компанії-посередниці, що були підконтрольні службовим особам ДПЗКУ й засудженому.
Міжнародний зернотрейдер продавав куплене зерно за ринковими цінами, коли різниця вартості мала надійти на рахунки компанії-посередниці, яку контролювали обвинувачені.
"Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію", - пояснюють у САП.
Таким чином, Державна продовольча зернова корпорація за свою продану продукцію не отримала частину коштів і зазнала збитків на понад $60 млн.
Екскерівнику ДПЗКУ суд призначив покарання: 10 років увʼязнення з позбавленням права обіймати посади протягом 3 років, штраф у розмірі 17 тис. грн та конфіскацію всього належного йому на праві власності майна.
У повідомленні додають, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
- 26 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе