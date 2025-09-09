В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині

Про це повідомляє Служба безпеки України у telegram-каналі.

"За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще вісім бойовиків, які воювали проти Сил оборони на Донеччині. Українські захисники взяли всіх зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед засуджених – шість мешканців з Луганщини, які добровільно вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Мешканець Суходільська вступив до 30-го мотострілецького полку ЗС РФ і після короткої підготовки був відправлений під Суджу, де його взяли в полон.

Четверо бойовиків перебували у лавах мотострілецьких бригад окупантів на посадах снайперів та стрільців. Вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу селищ Верхньокам’янське та Берестове.

Ще двоє – мешканці з ТОТ Донеччини, які спочатку виїхали до Росії, а згодом вступили до 37-го мотострілецького та 6-го танкового полків. У складі військових угруповань ворога вони брали участь у захопленні селищ Українськ та Зелена Долина.

Останній із засуджених — кримчанин, який служив у 299-му десантному полку РФ, охороняючи командні пункти в районі Бахмута. Під час наступу на Часів Яр він був захоплений у полон.

Суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).