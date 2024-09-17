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В Україні на 15 років засудили киянина, який шпигував на оборонному заводі для РФ

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
16:29
Кримінал тюрма

В Україні увʼязнили на 15 років мешканця столиці, який шпигував для російського ГРУ на київському оборонному заводі та відслідковував переміщення української техніки у напрямку південного й східного фронтів

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Про це повідомляє СБУ.

Росіяни помітили 50-річного киянина через його знайомих із РФ, з якими він підтримував звʼязок. Для виконання завдання окупантів фігурант влаштувався працювати на завод, який виконував державні оборонні замовлення, у Києві. Водночас чоловік також інформував РФ про наслідки повітряних ударів по території регіону.

"Щоб отримати інформацію про наслідки ворожих "прильотів", фігурант їздив по місту і приховано фотографував пошкоджені будівлі столиці з прив’язкою до місцевості", - додають у СБУ.

Потім засуджений отримані дані пересилав куратору з РФ месенджером, коли ворог далі "звітував" ГРУ.

Чоловіка затримали у Києві на початку лютого 2023 року.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Суд призначив фігуранту 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

  • 17 вересня стало відомо, що Служба безпеки України затримала чоловіка і жінку, яких підозрюють у шпигування за підрозділами ЗСУ та підготовці ударів по Запорізькій області.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
окупанти
державна зрада
новини Києва
ракетний удар
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2024, вiвторок
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