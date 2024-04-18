В Україні судитимуть співробітника ФСБ, який 86 діб катував жителя Харківщини

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Потерпілого підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії.



Росіяни надали чоловікові маршрут, яким він мав рухатися. Це була катівня, яку загарбники облаштували у підвалі місцевої прокуратури. Там уже були близько 10 незаконно утримуваних осіб.



У підвалі потерпілого катували: привʼязували до мочок вух дроти та били струмом, пиляли йому зуби напильником, били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.

"При цьому обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях", - підкреслили в ОГП.

Цивільного утримували в катівні 86 діб, після чого він утік, переплив річку й дістався контрольованої ЗСУ території.

Працівника ФСБ судитимуть за порушення законів і звичаїв війни.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.