В Україні судитимуть співробітника ФСБ, який 86 діб катував жителя Харківщини
В Україні судитимуть співробітника ФСБ, який разом із військовими РФ у 2022 році катував цивільного у тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що у квітні 2022 року працівник ФСБ РФ спільно ще з десятьма російськими військовими у Вовчанську зупинили автомобіль місцевого мешканця. Потерпілого підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії.
Росіяни надали чоловікові маршрут, яким він мав рухатися. Це була катівня, яку загарбники облаштували у підвалі місцевої прокуратури. Там уже були близько 10 незаконно утримуваних осіб.
У підвалі потерпілого катували: привʼязували до мочок вух дроти та били струмом, пиляли йому зуби напильником, били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку окупанти приносили у технічному відрі.
"При цьому обвинувачений не тільки віддавав накази на жорстоке поводження, а й особисто брав участь у катуваннях", - підкреслили в ОГП.
Цивільного утримували в катівні 86 діб, після чого він утік, переплив річку й дістався контрольованої ЗСУ території.
Працівника ФСБ судитимуть за порушення законів і звичаїв війни.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше цього місяця до суду скерували обвинувальний акт щодо офіцера росгвардії, який катував людей у морозильних камерах під час тимчасової окупації Гостомеля.
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