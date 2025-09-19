Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей

В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей

Марія Музиченко
19 вересня, 2025 п'ятниця
18:53
Кримінал Офіс генпрокурора

У пʼятницю, 19 вересня, прокурори передали до суду справу щодо російських командувачів, які організували атаку на Харків у 2022 році внаслідок якої загинули вісім людей

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох військових посадовців збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вранці 28 лютого 2022 року по житлових районах Шевченківського району Харкова було завдано прицільних ударів касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Ці снаряди, що мають невибіркову дію, призвели до загибелі восьми мирних мешканців, серед них - 17-річний підліток. Ще одна жінка отримала тяжкі поранення.

Окрім цього було пошкоджено низку багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. Сума збитків становить  близько 15,2 млн грн. 

Читайте також: Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення

Слідство встановило, що до скоєння злочину причетні підрозділи угруповання "Запад", яке було сформовано із частин Західного військового округу (ЗВО) ЗС РФ.

Згідно з розслідуванням, заступник начальника штабу ЗВО, керівник групи вогневого ураження угрупування "Запад" - ухвалив рішення про обстріл міста з РСЗВ "Смерч", з метою залякування цивільного населення Харкова та придушення спротиву.

Зазначене рішення було погоджене керівництвом ЗВО - генерал-полковником, який очолює округ, та його першим заступником - генерал-лейтенантом. Попри усвідомлення неминучих жертв серед цивільного населення, командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО віддав наказ на обстріл Харкова.

"Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою in absentia", - додали в Офісі генпрокурора.

  • 2 липня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 18 особам, причетним до жорстокого поводження з цивільними в катівні, організованій у місті Куп’янськ у період з березня по вересень 2022 року.
Теги:
Новини
Україна
Харків
російська армія
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Суд
20:25
Bring Kids Back UA
Україні вдалося повернути ще трьох підлітків з ТОТ
20:23
Оновлено
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим військовим омбудсманом України
20:11
Оновлено
МіГ-31 К
Повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі МіГ-31. Каллас заявила, що Путін випробовує рішучість Заходу
20:04
Оновлено
Кястутіс Будріс
Литва виділяє на допомогу Україні 2% ВВП: очільник литовського МЗС Будріс зустрівся у Києві із Зеленським
19:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Загроза для Куп'янська дійсно існує, - Згурець
19:51
Єврокомісія
Єврокомісія планує розморозити 550 млн євро для Угорщини, аби Орбан зняв вето на санкції проти РФ, - FT
19:45
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Закон про військового омбудсмана є неконституційним, - нардепка Геращенко
19:43
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 19 вересня
19:41
Метт Вітакер
Трамп не нав'язуватиме Україні умови миру, він лише виступає посередником, - посол США при НАТО Вітакер
19:33
США Україна
"Ця сума зросте на мільярди": американський посол при НАТО заявив, що США продали Альянсу зброї для України на $2 млрд
18:50
Марта Костюк
Збірна України з тенісу програла Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
18:47
Огляд
Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні
18:40
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову й погодилися щодо необхідності припинення війни в Україні
18:39
Ексклюзив
Умань під час Рош га-Шана
"Місто реагує добре": кореспондентка Трум про ситуацію з хасидами в Умані
18:29
нафта танкер корабель
Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня за час війни, - Bloomberg
18:21
Massive Attack
Massive Attack видалили музику зі Spotify через інвестиції засновника Ека у стартап, що розробляє дрони на базі ШІ
18:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Китай може робити набагато більше, аніж США для зупинки війни, - польський політик Кульпа
18:09
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
ЄС використовуватиме для будівництва "стіни з дронів" досвід України, – єврокомісар Кубілюс
18:06
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Такий бюджет не можна голосувати, якщо не буде підтвердження надходження коштів, - нардепка Южаніка
18:02
OPINION
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
17:55
Вийшов трейлер фільму "Сірі бджоли" за однойменним романом-бестселером Андрія Куркова
17:52
Новини компаній
EVA
Мільярди покупок, власні електростанції: чого ви не знали про EVA за 23 роки
17:40
Українці в Брюсселі, Бельгія
Захист українців у ЄС: Рада ухвалила рекомендацію щодо поступового переходу від тимчасового захисту
17:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі
17:31
Пресреліз
Чемпіонат з робототехніки в Південній Кореї
Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
17:30
Огляд
дрони-антишахеди ODIN
Дрони-антишахеди: маневрові та недорогі українські ODIN готові знищувати російські "мопеди"
17:21
РФ та В'єтнам вигадали, як укладати військові угоди в обхід санкцій, використовуючи прибутки від енергетики, - AP
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Лівий демократ, який може перемогти на виборах у США, посадить Трампа без будь-яких судів, - Портников
17:08
Російський агент, який коригував удари по енергетиці на Сумщині, отримав 15 років тюрми
17:04
OPINION
блог Сергій Кузан
Гібридна війна: Кремль прагне "захопити Молдову через виборчу скриньку"
16:28
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 63 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
16:20
Куп'янськ
В ОК "Північ" підтвердили, що Сили оборони затопили газову трубу, через яку окупанти намагались проникнути в Куп'янськ
16:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Оновлено
санкції проти Росії
Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, фон дер Ляєн розкрила деталі
15:47
бюджет
Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC
15:43
прапор Росії
У Франції попередили про посилення ворожої активності у космосі з боку Росії, - Reuters
15:33
OPINION
Дерусифікація чи вестернізація? Куди має рухатися українська гуманітарна політика
15:15
Естонія
Естонія вручила ноту протесту посольству РФ через заклики до її громадян навчатися в Росії та на ТОТ
15:02
Глава MI6 Річард Мур
Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною
14:39
Рустем Умєров
Україна й РФ продовжують лише гуманітарну частину перемовин, – Умєров
Більше новин
