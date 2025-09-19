В Україні заочно судитимуть командувачів армії РФ, які керували обстрілом Харкова, що забрав життя 8 людей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох військових посадовців збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вранці 28 лютого 2022 року по житлових районах Шевченківського району Харкова було завдано прицільних ударів касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Ці снаряди, що мають невибіркову дію, призвели до загибелі восьми мирних мешканців, серед них - 17-річний підліток. Ще одна жінка отримала тяжкі поранення.

Окрім цього було пошкоджено низку багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. Сума збитків становить близько 15,2 млн грн.

Читайте також: Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення

Слідство встановило, що до скоєння злочину причетні підрозділи угруповання "Запад", яке було сформовано із частин Західного військового округу (ЗВО) ЗС РФ.

Згідно з розслідуванням, заступник начальника штабу ЗВО, керівник групи вогневого ураження угрупування "Запад" - ухвалив рішення про обстріл міста з РСЗВ "Смерч", з метою залякування цивільного населення Харкова та придушення спротиву.

Зазначене рішення було погоджене керівництвом ЗВО - генерал-полковником, який очолює округ, та його першим заступником - генерал-лейтенантом. Попри усвідомлення неминучих жертв серед цивільного населення, командир 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО віддав наказ на обстріл Харкова.

"Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою in absentia", - додали в Офісі генпрокурора.