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Головна Кримінал Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: справу скерували до суду

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: справу скерували до суду

29 травня, 2024 середа
11:25
Кримінал суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону скерувала до суду справу щодо вбивства підлітка на фунікулері

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що співробітник Управління державної охорони, який вбив підлітка на станції фунікулера в Києві, постане перед судом.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

7 квітня Telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний" повідомили, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками. 

Пабліки поширили відео, на якому видно закривавленого хлопця, що нерухомо лежить біля стіни. Поряд з ним інший кричав: "Я убив". Пізніше у мережі з'явилося фото накритого поліетиленом тіла.

У "Київпастрансі" о 20:00 повідомляли про призупинення руху через "хуліганський випадок", але не надали жодних інших подробиць.Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера.

За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Зазначається, що правоохоронця затримали і вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Теги:
новини Києва
Офіс генпрокурора
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