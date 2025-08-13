Від початку великої війни СБУ викрила 118 агентурних мереж РФ

Про це він сказав в інтерв'ю "Ми - Україна" в ефірі телемарафону.

За словами Малюка, серед викритих агентурних мереж РФ ті, які здобували інформацію щодо Сил оборони, готували удари, і навіть готували замах на президента Володимира Зеленського.

"Тобто це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – організована форма злочинної діяльності саме у напрямку злочинів проти основ національної безпеки", - розповів очільник СБУ.

Малюк нагадав, що лише нещодавно Служба безпеки викрила священника УПЦ МП, який діяв за завданням російської ГРУ. Також було викрито чотирьох осіб в Одесі, які стежили за роботою місцевого порту та передавали дані під ракетні і дронові удари.



Також за словами голови спецслужби, загалом СБУ оголосила 3,5 тис. підозр у державній зраді. Наразі суди оголосили більше тисячі вироків у цих справах. Малюк додав, що у середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення.