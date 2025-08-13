Від початку великої війни СБУ викрила 118 агентурних мереж РФ
Голова Служби безпеки Василь Малюк заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було викрито вже 118 ворожих агентурних мереж
Про це він сказав в інтерв'ю "Ми - Україна" в ефірі телемарафону.
За словами Малюка, серед викритих агентурних мереж РФ ті, які здобували інформацію щодо Сил оборони, готували удари, і навіть готували замах на президента Володимира Зеленського.
"Тобто це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – організована форма злочинної діяльності саме у напрямку злочинів проти основ національної безпеки", - розповів очільник СБУ.
Малюк нагадав, що лише нещодавно Служба безпеки викрила священника УПЦ МП, який діяв за завданням російської ГРУ. Також було викрито чотирьох осіб в Одесі, які стежили за роботою місцевого порту та передавали дані під ракетні і дронові удари.
Також за словами голови спецслужби, загалом СБУ оголосила 3,5 тис. підозр у державній зраді. Наразі суди оголосили більше тисячі вироків у цих справах. Малюк додав, що у середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення.
- Нещодавно за матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали троє агентів ФСБ РФ, які допомагали росіянам прориватися до Покровська. Зрадниками виявились двоє працівників Укрзалізниці та донька настоятеля церкви УПЦ МП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе