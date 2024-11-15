Викладача, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, засудили до 15 років

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

Йдеться про 50-річного доцента одного з харківських університетів, якого окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабної війни.

Як встановило розслідування, викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Крім того, він передав дані про місце розташування складів з міжнародною гуманітарною допомогою для цивільних у місті.

До того ж, за матеріалами справи, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку Росії.

"На завдання представника РФ засуджений також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег - окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу", - зазначили правоохоронці.

У листопаді 2023 року чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні визнав свою вину повністю.

Суд визнав викладача винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.