Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів

Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів

Дар'я Куркіна
18 листопада, 2024 понедiлок
15:52
Кримінал

У Дніпрі правоохоронці затримали депутата місцевої ради області, який був лідером групи, що займалася рекетирством. Фігуранти вимагали $2,5 млн у військового й погрожували йому вбивством

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством", - йдеться в матеріалі.

Група також вимагала $2,5 млн з місцевого підприємця, який з початку повномасштабної війни мобілізувався до ЗСУ.

За даними розслідування, підозрювані на трьох автівках "підрізали" авто військового й викрали його посеред дороги. Потерпілого вивезли в лісопосадку за місто, де протягом години били його та погрожували фізичною розправою.

"Потім зловмисники увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на діючий бізнес", - додає Служба безпеки.

Правоохоронці затримали лідера групи, коли той знову погрожував військовому вбивством.

У фігурантів під час обшуків вилучили вогнепальну зброю та готівку, яку вони, ймовірно, отримали злочинним шляхом.

Їм оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Зараз триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників групи: їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки України затримала чотирьох мешканців, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою, підриві автомобіля з військовим ЗСУ та підготовці низки інших терактів.
Теги:
Новини
Україна
Дніпро
СБУ
військові
ЗСУ
Дніпропетровщина
Читайте також:
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
окупанти, армія РФ
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
Дональд Трамп
Автор Антін Борковський
17 листопада, 2024 неділя
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:41
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
15:29
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
15:24
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М": відомо про 10 загиблих
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
14:46
Альгис Раманаускас
У Литві звільнили телеведучого, який закликав забирати дітей у литовців, що споживають російський контент
14:35
Дональд Трамп
Трамп обрав на посаду глави Федеральної комісії звʼязку критика техногігантів Брендана Карра
14:06
Габріелюс Ландсбергіс
"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України
14:01
OPINION
Чому не буде "Мінська-3"?
13:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими": Боррель закликав ЄС не зволікати з прийняттям рішень щодо України
13:39
Жозеп Боррель
ЄС виділить €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства Грузії, - Боррель
13:18
Гладіатор ІІ
"Гладіатор 2" у перший вікенд прокату встановив рекорд міжнародних касових зборів
13:09
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"
13:01
PR
Оренда елітного броньованого авто в Україні
12:55
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Путін зустрівся зі своїм ставлеником на ТОТ Запоріжжя Балицьким
12:50
На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин
12:40
Андрій Хливнюк
Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського, оскільки її лауреаткою стала і Навальна
12:39
Огляд
Майк Тайсон - Джейк Пол
Тайсон програв блогеру, Трамп став зіркою турніру UFC 309, а володар "Золотого м'яча" поїхав на турнір до РФ. Головні новини світового спорту за тиждень
12:35
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган під час саміту G20 планує представити свій план заморозки війни в Україні: у Кремлі відреагували
12:28
Китай
Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ
12:16
Женя Галич з O.Torvald
"Не переварюю": Галич з O.Torvald назвав українських музикантів, чия творчість йому не подобається
12:14
осінь
Без опадів і до +14 °C: прогноз погоди в Україні на 19 листопада від Наталки Діденко
12:07
Ексклюзив
G20
"Не склалися особисті стосунки": політик Рибачук припустив, чому не запросили Зеленського на G20 до Бразилії
12:03
електроенергія
Діють планові графіки відключень: ситуація в енергосистемі 18 листопада
12:02
Російський дрон "Гербер"
"Мають іноземну електроніку": ГУР розкрило компонентну базу російського дрона "Гербера", що імітує "шахеди"
12:00
OPINION
Не чекати чарівника, якій закінчить війну
11:43
Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios
11:35
OPINION
блог Денис Прокопенко
Від бригад до дивізій та корпусів. Чи не варто змінити структуру війська?
11:23
Оновлено
електроенергія, відключення
Графіки досі аварійні: на Одещині частково відновили опалення, електро- та водопостачання
11:20
бюджет
Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
11:17
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Це зараз не головна ракета для РФ: авіаексперт Криволап про застосування "цирконів" 17 листопада
11:01
Перші призовники з Маріуполя, Волновахи і ТОТ Запоріжжя примусово вступили на службу до лав армії РФ, - Андрющенко
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дозвіл бити ATACMS по РФ – застереження для КНДР через відправку своїх солдатів. Акценти світових ЗМІ 18 листопада
10:59
Зараз проходять ВЛК: у Рівненському ТЦК прокоментували затримання музикантів Цибульської
10:48
Німеччина Україна
Німеччина може передати Україні 4 тис. дронів, оснащених штучним інтелектом, - Bild
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV