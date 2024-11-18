Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів

Про це повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а у разі відмови платити "данину" – викрадали потерпілих, катували їх та погрожували вбивством", - йдеться в матеріалі.

Група також вимагала $2,5 млн з місцевого підприємця, який з початку повномасштабної війни мобілізувався до ЗСУ.

За даними розслідування, підозрювані на трьох автівках "підрізали" авто військового й викрали його посеред дороги. Потерпілого вивезли в лісопосадку за місто, де протягом години били його та погрожували фізичною розправою.

"Потім зловмисники увʼязнили військового у заздалегідь підготовленому закритому приміщенні і після тортур відпустили, щоб він знайшов та передав їм гроші, а також переоформив частину належних йому корпоративних прав на діючий бізнес", - додає Служба безпеки.

Правоохоронці затримали лідера групи, коли той знову погрожував військовому вбивством.

У фігурантів під час обшуків вилучили вогнепальну зброю та готівку, яку вони, ймовірно, отримали злочинним шляхом.

Їм оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);

ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Зараз триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників групи: їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.