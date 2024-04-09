Втеча з України за $1,7 тисячі: у Молдові засудили жителя прикордоння, який допомагав чоловікам перетнути кордон
У вівторок, 9 квітня, прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливих справах Молдови оголосила вирок жителю прикордонного міста Бессарабка, звинуваченому в організації нелегальної міграції чоловіків з України
Про це повідомляє Newsmaker.
Згідно з даними прокуратури, звинувачений допоміг чотирьом чоловікам з України таємно потрапити в Молдову. Вартість цієї послуги становила по 1,7 тис. доларів від кожного.
У ході розслідування встановили, що в березні 2022 року фігурант разом зі спільниками зустрів на кордоні в Тараклійському районі чотирьох українців, які незаконно в'їхали в Молдову.
Саме там його помітили співробітники прикордонної поліції. За словами чоловіка, він діяв з ініціативи своєї дружини, яка мешкає в Україні та попросила його допомогти біженцям.
Однак українці, яких також затримали прикордонники, розповіли, що заплатили за незаконний проїзд по 1,7 тисячі доларів.
Рішенням суду Кагула чоловіка засудили до умовного позбавлення волі терміном на 4 роки. Крім того, його зобов'язано сплатити штраф у розмірі понад 30 тис. леїв за автомобіль, використаний під час спроби скоєння злочину.
- 8 квітня повідомлялось, що Служба безпеки викрила схеми ухилення від мобілізації в чотирьох регіонах України, зокрема на Черкащині було затримано засновника благодійного фонду, який надавав "посади" військовозобов’язаним, щоб ті могли втекти за кордон під виглядом волонтерів.
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