Закатували до смерті жителя Ізюма: троє окупантів отримали підозри

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, навесні 2022 року окупанти приїхали на двох автомобілях до помешкання 57-річного жителя Ізюма, де силою посадили його до транспортного засобу та відвезли до катівні.

Правоохоронці встановили, що російські солдати без упину завдавали удари чоловіку, випитуючи інформацію про відомі йому місця дислокації об’єктів ЗСУ та переміщення воєнної техніки українських військових. За кілька годин від завданих тортур чоловік помер.

"Тоді односельці поховали померлого в братській могилі. Проведення судово-медичної експертизи, яка підтвердила множинні переломи на тілі та голові жертви, стало можливим лише після деокупації захопленого міста", - йдеться у повідомленні.

За сукупністю зібраних доказів трьом представникам окупаційного війська слідчі заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. За порушення законів та звичаїв війни підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.