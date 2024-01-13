Залучали 18-річних дівчат: трьох жителів Полтави підозрюють в організації порностудій

Про це інформує поліція Полтавської області.

"Правоохоронці встановили учасників організованої злочинної групи, які заробляли на виготовленні та збуті відеоконтенту порнографічного характеру через інтернет-платформу. Спільники створили дві web-студії, оснащені сучасною цифровою технікою, у Шевченківському та Київському районах обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що вони "запрошували на роботу" дівчат, які "відчували фінансову скруту". Їм було від 18 до 35 років.

Під час обшуків за адресами студій та квартир організаторів правоохоронці вилучили понад два десятки мобільних телефонів, понад 40 скретч- та сім-карт різних операторів, десяток системних блоків, вебкамери, ноутбуки, маршрутизатори, роутери, штативи з освітлювальними лампами та іншу техніку.

"Серед вилученого, також пістолет та 40 набоїв до нього, більш як два десятки банківських карт, фіскальні чеки на придбання валюти, а також готівка", - додав заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У причетності до виготовлення відеопродукції порнографічного характеру, а також у її збуті та розповсюдженні, що вчинені повторно організованою групою підозрюють двох чоловіків, 29 і 33 років, та 27-річну жінку. Їм інкримінують ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

"Окрім того, 29-річному організатору повідомлено про підозру у здійсненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). А його 33-річному співорганізатору слідчі вручили підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України)", - додали у поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.