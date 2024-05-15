Здавав ворогу розташування Сил оборони на Вінниччині й Черкащині: СБУ затримала рецидивіста, який працював на ПВК Вагнера

Про це повідомила СБУ.

За інформацією слідства, фігурантом є колишній військовий, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році. Після звільнення чоловік оселився в Умані, а згодом переїхав на Вінниччину.

Наприкінці минулого року знайомий рецидивіста, який є представником ПВК Вагнера, вийшов на затриманого й залучив його до роботи на угруповання.

Фото: СБУ

Фігурант збирав інформацію для росіян про локації Сил оборони у Вінницькій та Черкаській областях, а також "звітував" окупантові про наслідки ракетно-дронових ударів.

Зазначено, чоловік прагнув завербувати "однодумців" і для цього використовував зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "колегам" затриманий обіцяв кошти, які планував отримати від вагнерівців.

У ході обшуку у фігуранта виявили мобільний телефон, використовуючи який він спілкувався з росіянами через месенджер.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ