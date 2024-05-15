Здавав ворогу розташування Сил оборони на Вінниччині й Черкащині: СБУ затримала рецидивіста, який працював на ПВК Вагнера
На Вінниччині Служба безпеки України затримала рецидивіста, який працював на вагнерівців та за вказівкою ворожого угруповання збирав інформацію про базування українських військових у Вінницькій та Черкаській областях
Про це повідомила СБУ.
За інформацією слідства, фігурантом є колишній військовий, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році. Після звільнення чоловік оселився в Умані, а згодом переїхав на Вінниччину.
Наприкінці минулого року знайомий рецидивіста, який є представником ПВК Вагнера, вийшов на затриманого й залучив його до роботи на угруповання.
Фото: СБУ
Фігурант збирав інформацію для росіян про локації Сил оборони у Вінницькій та Черкаській областях, а також "звітував" окупантові про наслідки ракетно-дронових ударів.
Зазначено, чоловік прагнув завербувати "однодумців" і для цього використовував зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "колегам" затриманий обіцяв кошти, які планував отримати від вагнерівців.
У ході обшуку у фігуранта виявили мобільний телефон, використовуючи який він спілкувався з росіянами через месенджер.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 15 травня Служба безпеки України затримала у Києві соратників колишнього нардепа Віктора Медведчука, які працювали в його прокремлівському проєкті "Другая Украина" та створювали антиукраїнський контент. Зокрема, підозру повідомили куратору групи Денису Жарких.
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