Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Суд встановив, що у травні 2022 року проросійськи налаштований безробітний містянин добровільно пішов до "військкомату" та вступив на службу до "5-ї окремої мотострілецької донецької бригади ДНР".

"У складі підконтрольного збройним силам РФ незаконного збройного формування він виконував бойові завдання у селі Холодна Балка Горняцького району міста - надавав вогневу підтримку росіянам", - йдеться у повідомленні.

З січня 2023 року засуджений служив стрільцем і кулеметником у "114-й окремій гвардійській мотострілецькій Єнакієво-Дунайській бригаді".

Також в Офісі генпрокурора повідомляють, що під час участі в боях проти підрозділів Збройних сил України поблизу села Красногорівка Покровського району він отримав від своїх ватажків підвищення в посаді і став командиром взводу.

Чоловік з вогнепальною зброєю неодноразово йшов штурмувати українські позиції.

На початку жовтня його затримали військові ЗСУ.

Фото: Офіс генпрокурора