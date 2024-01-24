Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду
Жителя Макіївки, який добровільно долучився до терористичної організації "ДНР" та воював проти ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Суд встановив, що у травні 2022 року проросійськи налаштований безробітний містянин добровільно пішов до "військкомату" та вступив на службу до "5-ї окремої мотострілецької донецької бригади ДНР".
"У складі підконтрольного збройним силам РФ незаконного збройного формування він виконував бойові завдання у селі Холодна Балка Горняцького району міста - надавав вогневу підтримку росіянам", - йдеться у повідомленні.
З січня 2023 року засуджений служив стрільцем і кулеметником у "114-й окремій гвардійській мотострілецькій Єнакієво-Дунайській бригаді".
Також в Офісі генпрокурора повідомляють, що під час участі в боях проти підрозділів Збройних сил України поблизу села Красногорівка Покровського району він отримав від своїх ватажків підвищення в посаді і став командиром взводу.
Чоловік з вогнепальною зброєю неодноразово йшов штурмувати українські позиції.
На початку жовтня його затримали військові ЗСУ.
Фото: Офіс генпрокурора
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе