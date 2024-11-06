Зливала окупантам локації мостів і паливозаправників ЗСУ: колишню міліціонерку з Краматорська підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через так званого зв’язкового - свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером.

У 2014 він приєднався до терористів "ДНР", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил РФ.

За інструкцією росіян агентка зливала товаришеві локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку. Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Для збирання розвідданих фігурантка об’їжджала місцевість на авто та приховано фіксувала військові об’єкти. Контррозвідники Служби безпеки встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.