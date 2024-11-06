Зливала окупантам локації мостів і паливозаправників ЗСУ: колишню міліціонерку з Краматорська підозрюють у держзраді
Служба безпеки затримала жительку Донецької області, яка чекала на окупацію Краматорська. Її підозрюють у передаванні окупантам локацій Сил оборони України
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через так званого зв’язкового - свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером.
У 2014 він приєднався до терористів "ДНР", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил РФ.
За інструкцією росіян агентка зливала товаришеві локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку. Насамперед ворога цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.
Для збирання розвідданих фігурантка об’їжджала місцевість на авто та приховано фіксувала військові об’єкти. Контррозвідники Служби безпеки встановили її місцеперебування і затримали.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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