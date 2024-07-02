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Змушували будувати фортифікації для армії РФ: повідомлено про підозру 4 колаборантам з окупаційної поліції Токмака

2 липня, 2024 вiвторок
21:14
Кримінал Токмак

В Україні викрили співробітників окупаційного правоохоронного органу тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, які жорстоко поводилися із цивільними

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, начальник ізолятора тимчасового тримання так званого "Токмацкого ГО ГУ МВД в Запорожской области", керівник та ще двоє співробітників цього псевдоправоохоронного органу об’єднались із метою реалізації та підтримки політики РФ.

Вони чинили протиправні дії стосовно мирного населення. 

"Утримували незаконно затриманих та поміщених до ІТТ (ізоляторів тимчасового тримання, - ред.) громадян у неналежних умовах - за відсутністю достатньої кількості спальних місць, вентиляції й доступу до чистого повітря, інших санітарних умов та медичної допомоги тощо", - повідомляють у прокуратурі. 

Також псевдоправоохоронці змушували затриманих до виконання робіт із будівництва фортифікаційних споруд для армії РФ.

Встановлено факти примусового переміщення, за участю підозрюваних, п’яти цивільних осіб з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Усі четверо псевдоправоохоронців повідомлені про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), стосовно двох із них – ухвалено обвинувальні вироки.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам України за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненим групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: t.me/zap_gp_gov_ua


Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • ​​​​​​​20 червня стало відомо, що Служба безпеки України затримала двох жінок, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з РФ у Харківській та Херсонській областях.
Теги:
Україна
російська армія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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