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Змушували голосувати за приєднання Херсонщини до РФ, - СБУ затримала двох колаборантів

16 січня, 2024 вiвторок
13:53
Кримінал

Служба безпеки України викрила двох колаборантів, які під час окупації правобережжя Херсонщини змушували односельців голосувати за приєднання регіону до РФ

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що викриті колаборанти брали участь в організації незаконного референдуму Росії. 

"Перебуваючи у лавах загарбницьких "виборчкомів", вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії. Фігуранти змушували людей ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали "правильність" заповнення", - йдеться у повідомленні. 

Якщо ж люди відмовлялися підтримати ворога, злочинці погрожували "здати" їх озброєним росіянам, які супроводжували колаборантів під час обходів дворів. 

Затримати зловмисників удалося в результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Херсонщини. 

Фото: Служба безпеки України

"Затримана жінка намагалася переховуватися від правосуддя в помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала "в темну". За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади", - зазначають у Службі безпеки. 

Також повідомляється, що, після того як регіон захопили російські окупанти, вони підтримали загарбників і добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ. Там їм і поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії в тимчасово захоплених населених пунктах.

Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб. 

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

  • 11 січня повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру жительці Новогродівки, яка розвідувала дислокацію та переміщення ЗСУ в Донецькій області. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.
  • 12 січня стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру ексчиновниці з Херсона, яка під час окупації міста допомагала росіянам депортувати українських дітей на територію РФ.
референдум
СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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