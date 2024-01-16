Змушували голосувати за приєднання Херсонщини до РФ, - СБУ затримала двох колаборантів

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що викриті колаборанти брали участь в організації незаконного референдуму Росії.

"Перебуваючи у лавах загарбницьких "виборчкомів", вони обходили оселі місцевих жителів та вимагали від людей "проголосувати за приєднання" регіону до складу Росії. Фігуранти змушували людей ставити "потрібні" відмітки у фейкових бюлетенях і контролювали "правильність" заповнення", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж люди відмовлялися підтримати ворога, злочинці погрожували "здати" їх озброєним росіянам, які супроводжували колаборантів під час обходів дворів.

Затримати зловмисників удалося в результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Херсонщини.

Фото: Служба безпеки України

"Затримана жінка намагалася переховуватися від правосуддя в помешканнях своїх знайомих, яких вона використовувала "в темну". За даними слідства, фігурантами є мешканка Милового та житель Білозерської громади", - зазначають у Службі безпеки.

Також повідомляється, що, після того як регіон захопили російські окупанти, вони підтримали загарбників і добровільно ввійшли до складу окупаційної адміністрації РФ. Там їм і поставили завдання щодо організації псевдореферендуму Росії в тимчасово захоплених населених пунктах.

Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.