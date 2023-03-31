КСУ перевірить угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні
Конституційний Суд перевірить на відповідність Основному закону угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні. Відповідне подання надійшло 31 березня
Про це повідомила пресслужба КСУ.
Так, до суду надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції угоди від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року, щодо розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні.
"Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оскаржувана Угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України, а також стверджує, що вказана Угода суперечить принципам забезпечення національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
"Крім того, народні депутати України зазначають про відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту. А отже, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є підстави для визнання Угоди неконституційною", - додали в КСУ.
Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року.
- РНБО у 2021 році доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. Пізніше ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році Харківських угод.
- 23 травня 2022 року суд дозволив арешт Януковича у справі про Харківські угоди. Вже 3 червня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича щодо можливої державної зради.
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