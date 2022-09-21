Кубанське казаче військо формує добровольчі підрозділи для війни проти України
У Краснодарському краї кубанське казаче військо формує додаткові добровольчі підрозділи для війни проти України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Продовжується проведення заходів так званої внутрішньої самомобілізації. У військах казачого товариства “всєвєлікого войска донского” здійснюється підбір кандидатів для служби у росгвардії", - пишуть у Генштабі.
Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю.
У місті Чита та регіоні набір кандидатів здійснюється під виглядом відряджання на будівельні роботи в Україні.
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