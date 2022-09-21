Кубанське казаче військо формує добровольчі підрозділи для війни проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Продовжується проведення заходів так званої внутрішньої самомобілізації. У військах казачого товариства “всєвєлікого войска донского” здійснюється підбір кандидатів для служби у росгвардії", - пишуть у Генштабі.

Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю.

У місті Чита та регіоні набір кандидатів здійснюється під виглядом відряджання на будівельні роботи в Україні.

З початку доби, 21 вересня, російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ, постраждали більше ніж 30 населених пунктів.

На Харківському напрямку українські захисники відбили російський наступ на Куп'янськ.

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