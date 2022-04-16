Кухонну шафку з керамічним півником зі звільненої Бородянки передали музею Революції Гідності

Про це повідомляють на сторінці музею у facebook.



"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби", - йдеться у повідомленні.



Будівля, на якій трималась шафка, перебуває в аварійному стані. Тож щоб зберегти її, з дозволу власниці квартири Надії Сватко, шафку демонтували.







"Важливим було зберегти кожну деталь, аж до шурупів, на які шафка кріпилась до стіни. Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю",- додають у музеї.







Авторкою фото з шафою є Єлизавета Серватинська. Світлину активно поширювали користувачі соцмереж У музеї зазначають, що кухонна шафка на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині стала символом стійкості українців.



"Вона уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих", - написали на сторінці музею.





Нагадаємо, Національний музей Литви збирає гроші для збереження українських експонатів.