Кухонну шафку з керамічним півником зі звільненої Бородянки передали музею Революції Гідності
Кухонну шафу, яка вціліла після вибухів у Бородянці Київської області, передали Національному музею Революції Гідності
Про це повідомляють на сторінці музею у facebook.
"Проведено культурну "спецоперацію" з музеєфікації легендарної кухонної шафи та збереження всього її вмісту. Відсьогодні вона перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом із шафою передано декоративного керамічного півника, який вистояв під час вибуху рашистської авіабомби", - йдеться у повідомленні.
Будівля, на якій трималась шафка, перебуває в аварійному стані. Тож щоб зберегти її, з дозволу власниці квартири Надії Сватко, шафку демонтували.
"Важливим було зберегти кожну деталь, аж до шурупів, на які шафка кріпилась до стіни. Навколишня місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою були задокументовані DroneUA за допомогою дрона для створення 3-D моделі, здійснено фото- і відеозйомку, зафіксовано розміщення кожної деталі, що у майбутньому дозволить відтворити розташування і середовище з максимальною точністю",- додають у музеї.
Авторкою фото з шафою є Єлизавета Серватинська. Світлину активно поширювали користувачі соцмереж У музеї зазначають, що кухонна шафка на стіні вщент зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на Київщині стала символом стійкості українців.
"Вона уціліла там, де шансів, здавалося б, жодних. З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляними віконцями дверцят, баночками для спецій, традиційними сувенірами. І навіть керамічною декоративною посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова Валерія та Надії Протор’євих", - написали на сторінці музею.
- Нагадаємо, Національний музей Литви збирає гроші для збереження українських експонатів.
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