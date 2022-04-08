Національний музей Литви збирає гроші для збереження українських експонатів

Про це пише LRT.



Директор музею Арунас Гелунас сказав, що збір грошей відбувається у співпраці з благодійним фондом Йонаса Кароліса. Гроші скерують для Національного художнього музею України в Києві.



Наступного тижня литовський музей проведе спеціальні екскурсії, зокрема по підвалах Старого Арсеналу, які рідко відкриваються. Там презентуватимуть виставку українських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка "Ікони на ящиках з боєприпасами".



"Для них є величезним викликом – зберегти культурні надбання в різних містах України», – додав він.



Директор повідомив, що Національний художній музей України розглядав можливість тимчасово перенести деякі з найцінніших колекцій до Литви чи Польщі. Проте частину колекцій та найцінніших творів українці вирішили перенести в підвали та бункери, побоюючись, що вони можуть бути знищені російською армією під час транспортування.



Але ці підвали та бункери "не мають належного клімат-контролю, як у звичайних виставкових залах або більш сухих приміщеннях на землі", – сказав Гелунас.



Тому для зберігання музейних речей там потрібні "спеціальні пакувальні матеріали, спеціальний поліетилен, спеціальні негорючі тканини, фанера для ящиків і вогнегасники на випадок пожежі, а також тека для робіт на папері, гравюр, малюнків та фотографій".

Нагадаємо, Литва першою в ЄС знизила рівень дипломатичних відносин з Росією. 4 квітня уряд відкликав посла з Москви та вислав очільника російської місії.

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