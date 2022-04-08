Національний музей Литви збирає гроші для збереження українських експонатів
Литовський національний художній музей розпочав ініціативу зі збору грошей, щоб закупити пакувальні матеріали та інші речі, необхідних для збереження музейних скарбів України під час війни
Про це пише LRT.
Директор музею Арунас Гелунас сказав, що збір грошей відбувається у співпраці з благодійним фондом Йонаса Кароліса. Гроші скерують для Національного художнього музею України в Києві.
Наступного тижня литовський музей проведе спеціальні екскурсії, зокрема по підвалах Старого Арсеналу, які рідко відкриваються. Там презентуватимуть виставку українських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка "Ікони на ящиках з боєприпасами".
"Для них є величезним викликом – зберегти культурні надбання в різних містах України», – додав він.
Директор повідомив, що Національний художній музей України розглядав можливість тимчасово перенести деякі з найцінніших колекцій до Литви чи Польщі. Проте частину колекцій та найцінніших творів українці вирішили перенести в підвали та бункери, побоюючись, що вони можуть бути знищені російською армією під час транспортування.
Але ці підвали та бункери "не мають належного клімат-контролю, як у звичайних виставкових залах або більш сухих приміщеннях на землі", – сказав Гелунас.
Тому для зберігання музейних речей там потрібні "спеціальні пакувальні матеріали, спеціальний поліетилен, спеціальні негорючі тканини, фанера для ящиків і вогнегасники на випадок пожежі, а також тека для робіт на папері, гравюр, малюнків та фотографій".
- Нагадаємо, Литва першою в ЄС знизила рівень дипломатичних відносин з Росією. 4 квітня уряд відкликав посла з Москви та вислав очільника російської місії.
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