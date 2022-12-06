Кулеба назвав дві умови для закінчення війни в Україні

Про це він сказав в інтерв'ю індійському телеканалу NDTW.

На запитання журналіста про те, чи очікує Київ, що після зустрічі G20 Індія сприятиме завершенню війни та досягненню миру в Україні, глава Міністерства закордонних справ зазначив, що G20 об’єднує різні країни, але жодна з них, крім однієї Росії, не хоче війни.

"Щоб закінчити війну в Україні, потрібно зробити дві речі – змінити думку в Кремлі, і такі держави, як Індія, можуть допомогти цьому. І Москва має відмовитися від своїх військових планів і переключитися з розпалювання війни на мирну лінію мислення.

По-друге, Росія повинна вивести свої війська з усієї території України", – пояснив Дмитро Кулеба.

За його словами, це відправні точки для всебічного мирного діалогу, та разом з тим є багато питань, спричинених війною РФ проти України, які треба вирішити, зокрема це продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими, захист навколишнього середовища під час війни. Саме G20 може відіграти свою роль в цьому зараз.

Війна — це хаос і поганий контроль, розлагодженість служб і процесів, які і в мирний час не завжди працюють достатньо стабільно. Чому важливо розуміти природу втоми від війни та пам'ятати її винуватців, читайте у новині.

Очільник Міноборони Олексій Резніков вважає, що Україна отримає танки за стандартами НАТО та бойові літаки та пояснив, чому раектні удари РФ по Україні не дадуть бажаних результатів.

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