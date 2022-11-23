Відчувати злість, гнів, обурення та інші емоції від відключення електрики й тепла та решти негативних наслідків війни — абсолютно нормально.

Ненормально — зганяти цю злість на когось всередині України. Адресно концентрувати її у претензії локальній і вищій владі, конвертувати у прокляття енергетичним компаніям в інфантильних вимогах справедливого розподілу тягарів війни. Війна — це хаос і поганий контроль, розлагодженість служб і процесів, які і в мирний час не завжди працюють достатньо стабільно. Очікувати, щоб всім було однаково зле — це як очікувати рівномірного бомбардування, загибелі та каліцтв по всій країні, згідно зі справедливою формулою. Хай кожен трошки побуде без ноги, без дому чи убитий. Чому дивитись з неосвітленого будинку на сусідній освітлений — це обурливо, а дивитись живому на сусідній похорон — вже не так?

Втома від війни — природна і закономірна в нашій ситуації. Але важливо розуміти природу цієї втоми й пам'ятати причини та винуватців

Втома від війни — природна і закономірна в нашій ситуації. Але важливо розуміти природу цієї втоми й пам'ятати причини та винуватців. Бо ми вже мали у своїй недавній історії масову втому людей від війни, направлену всередину своєї країни, яку дуже вміло використали у перевиборчій кампанії для одного кандидата. Я пригадую у 2019-му році цілі натовпи втомлених і утомльонних війною, і що війна — це насправді Порошенко, бо він на ній заробляє, а треба, щоб прийшов новий і все це зупинив.

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Новий прийшов, за два роки все зрозумів, швидко перевзувся, свої передвиборчі гасла тихенько сховав в темний куток і став нормальним, тим, яким і належить бути в такій ситуації. Фактично, став новим "порошенком", армія-мова-віра, а в певній частині зовнішньої та інформаційної політики навіть ефективнішим за нього.

Але ті виборці його, втомлені від війни — перевзулись не всі. Мене от ці місяці переслідує одна настирлива думка — цікаво, чи проголосували б так масово за Зеленського у 2019-му, якби він не обіцяв золоті гори, а сказав їм правду — ніякого кінця епохи бідності не буде, а буде ще гірше. Ніякого миру в очах Путіна не буде, а буде війна і розруха. Затягуйте паски й готуйтесь боронити націю і країну, втомлені нитіки. Що я буду, як Порошенко, робитиму все, що й він, тільки краще за нього — оборонятиму країну без мутняків, корупції і медведчука, а Порошенко хай іде в історію як не дуже ефективний. Думаю, що на тих виборах вони б з Порохом зібрали по 10%, а більшість би зібрав наступний в списку, хто б обіцяв зупинити війну. Бойко там був, чи хто там.

Мене от ці місяці переслідує одна настирлива думка — цікаво, чи проголосували б так масово за Зеленського у 2019-му, якби він не обіцяв золоті гори, а сказав їм правду — ніякого кінця епохи бідності не буде, а буде ще гірше. Ніякого миру в очах Путіна не буде, а буде війна і розруха

Насправді я трохи боюсь цієї зими, бо не можу спрогнозувати поведінку українців і навіть свою у тому числі. Боюсь, що з'явиться черговий "остап стахів" і поведе тисячі втомлених на мітинги в Київ проти "геноциду українців".

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Бо ми, звісно, показуємо середнього пальця кремлю після атак на нашу енергетику, але бачу, що багато з нас по різних пабліках після аналогічних атак масово показують середнього пальця мерам своїх міст та обленерго, абсолютно плутаючи причину та наслідок. У цьому і полягає тактика Путіна — втомити не тільки Європу, а й українців, особливо тих, які вже до 24-го підійшли не в найкращій моральній формі.

Боріться з втомою, бо ваша втома і є Путін, він живе у ній, як Фреді Крюгер у снах. Не давайте собі заснути. Розмовляйте з Україною.

Коли у швидкій везуть хворого у важкому стані – то його намагаються тримати при свідомості, розмовляти й термосити. Щоб життєві системи працювали й тримали його.

Боріться з втомою, бо ваша втома і є Путін, він живе у ній, як Фреді Крюгер у снах.

Не давайте собі заснути.

Розмовляйте з Україною.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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