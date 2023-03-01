Кулеба назвав п'ять найбільших поразок Путіна у війні з Україною
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перемога України над зимовим терором РФ стала п'ятою великою поразкою Володимира Путіна у війні
Про це Кулеба написав у facebook.
За його словами, 1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення.
"Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - побажав Кулеба.
Він також перелічив чотири інші великі поразки, яких зазнала Росія з початку повномасштабної війни проти України.
"Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом. Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - переконаний Кулеба.
Третьою міністр назвав поразку РФ на дипломатичному фронті.
"Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", - зазначив Кулеба.
Він додав, що ще однією поразкою росіян, став успішний контрнаступ України та деокупація частини захоплених територій.
"Четверта поразку — втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.
До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - підсумував Кулеба.
- 22 лютого очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав найбільшими перемогами України під час війни з РФ звільнення від окупантів Київщини, Харківщини та міста Херсон.
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