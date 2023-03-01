Про це Кулеба написав у facebook.

За його словами, 1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення.

"Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - побажав Кулеба.

Він також перелічив чотири інші великі поразки, яких зазнала Росія з початку повномасштабної війни проти України.

"Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом. Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - переконаний Кулеба.

Третьою міністр назвав поразку РФ на дипломатичному фронті.

"Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", - зазначив Кулеба.

Він додав, що ще однією поразкою росіян, став успішний контрнаступ України та деокупація частини захоплених територій.

"Четверта поразку — втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - підсумував Кулеба.