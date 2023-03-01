Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Кулеба назвав п'ять найбільших поразок Путіна у війні з Україною

Кулеба назвав п'ять найбільших поразок Путіна у війні з Україною

1 березня, 2023 середа
12:30
війна з Росією Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перемога України над зимовим терором РФ стала п'ятою великою поразкою Володимира Путіна у війні

Про це Кулеба написав у facebook

За його словами, 1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення. 

"Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами", - побажав Кулеба. 

Він також перелічив чотири інші великі поразки, яких зазнала Росія з початку повномасштабної війни проти України. 

"Перша поразка була тоді, коли ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом. Друга — коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - переконаний Кулеба. 

Третьою міністр назвав поразку РФ на дипломатичному фронті. 

"Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні", -  зазначив Кулеба. 

Він додав, що ще однією поразкою росіян, став успішний контрнаступ України та деокупація частини захоплених територій. 

"Четверта поразку — втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну", - підсумував Кулеба. 

МЗС України
ЗСУ
Дмитро Кулеба
Військові новини
наступ ЗСУ
деокупація України
Читайте також:
Президент України Володимир Зеленський
27 лютого, 2023 понедiлок
Захід неофіційно висунув Зеленському воєнний ультиматум, – Bild
28 лютого, 2023 вiвторок
Журналістка 5 каналу зазнала кібербулінгу після запитання Зеленському
Олександр Лукашенко, Китай
1 березня, 2023 середа
В ISW розповіли, які завдання Кремля Лукашенко виконує під час візиту до Китаю
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.29
    Купівля 38.29
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 березня
13:30
Ракетоносій "калібрів"
"Такої кількості ракетоносіїв давно не фіксували": Гуменюк попередила про високу загрозу ракетного обстрілу України
13:12
хмари
Мінлива хмарність з проясненням та без опадів: прогноз погоди на 2 березня від Наталки Діденко
13:07
Збитки на понад 3 млн грн: на шахрайстві під виглядом збору грошей для ЗСУ викрили 10 зловмисників
13:01
Росіяни обстріляли Часір Яр на Донеччині: дістала поранення літня жінка
12:57
Роналдо, Жюст Фонтен та Мішель Платіні (зліва - направо)
Помер рекордсмен чемпіонату світу з футболу Жюст Фонтен
12:55
український паспорт
Українці за кордоном можуть скористатися паспортним сервісом у чотирьох країнах. Адреси
12:50
Оновлено
Михайло Подоляк
У Зеленського прокоментували атаки дронів на ворожій території: Україна не б'є по РФ
12:49
Верховна Рада
Майже всі депутати Верховної Ради отримали 100% надбавку до окладу за січень 2023
12:28
наслідки обстрілу Оріхова 1 березня 2023 року
Пряме влучання: внаслідок ракетного удару пошкоджено спортзал навчального закладу в Оріхові
12:20
Китай вивчає війну в Україні
У Тайвані повідомили про активність 25 китайських літаків та 3 кораблів поблизу острова
12:15
Євген Балицький
Обвинувальний акт проти гауляйтера Балицького скерували до суду: інкримінують посягання на територіальну цілісність України
12:07
коронавірус Китай
Директор ФБР назвав найбільш ймовірною причиною пандемії COVID-19 витік з лабораторії в Китаї
12:04
Українська ППО ЗСУ
У небі над Київською областю виявили повітряний об'єкт, - КОВА
12:03
OPINION
Тетяна Мокріді
Україна стане головною темою виборів у США
12:00
Оновлено
Придністров'я
У МЗС РФ заявили, що Україна нібито готує провокації з радіоактивними матеріалами у Придністров'ї, уряд Молдови спростував
11:51
відключення електроенергії
Унаслідок обстрілів пошкоджено мережі у трьох областях, – Укренерго
11:31
на фото автотрансформатор від Литви
Україна отримала від Литви потужний автотрансформатор для пошкодженої підстанції
11:31
Патрульна поліція
Поліція запобігла 41 зібранню молоді у межах руху ПВК Редан
11:30
Ярослав Амосов та Логан Сторлі (ліворуч)
Українець Амосов увірвався до топ-3 рейтингу Bellator незалежно від вагової категорії
11:21
Ексклюзив
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
З 2014 року Росія депортувала з України понад 1,5 млн дітей, - юристка Рашевська
10:57
На Херсонщині чоловік загинув при спробі розібрати знайдений вибуховий пристрій
10:42
обстріл
За минулу добу ворог 86 разів обстріляв Херсонщину: загинули 5 людей, 7 дістали поранення
10:35
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У тимчасово окупованій Кадіївці вибухнули фури з російським боєкомплектом, – Гайдай
10:28
Ексклюзив
російські окупанти
В окупованому Бердянську росіяни обшукують гаражні кооперативи, - заступник голови райради Дудукалов
10:26
на фото наслідки обстрілу Нікопольщини
Росіяни за ніч 8 разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені кілька підприємств і приватні будинки
10:04
OPINION
Михайло Басараб
Кремль і опозиція грають в один футбол
09:54
Майк Тайсон
Майк Тайсон назвав важковаговика з найпотужнішим ударом в історії
09:39
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росіяни обстріляли Чугуїв, поранено чоловіка та 13-річного хлопчика
09:18
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 березня: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
09:18
Євпаторія
У Чорноморському та Євпаторії пролунали вибухи
08:55
Інфографіка
Знищена техніка окупантів
За добу окупанти в Україні втратили 650 військових, 7 танків та 10 артилерійських систем
08:41
Іранські дрони, БПЛА
Британська розвідка пояснила, чому РФ почала запускати дрони-камікадзе з Брянської області
08:28
OPINION
Микола Княжицький
Чи може Україна і в ЄС вступити, і авторитаризм побудувати?
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Весняний наступ РФ. Де і коли?
07:59
ЗСУ
ЗСУ за минулу добу уразили 9 районів зосередження живої сили окупантів, - Генштаб
07:53
Ярослав Ракицький (ліворуч)
УПЛ: "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1". Турнірна таблиця
07:44
Пентагон
У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
07:30
Мілан - Рух, юнацька Ліга УЄФА
"Рух" зіграв проти "Мілана" у 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА
07:08
Руслан Ротань
Ротань назвав імена асистентів у збірній Україні та розповів про роль в команді Реброва
06:44
Китай
Китайська супутникова компанія надавала аерознімки російським "вагнерівцям", - Sky News
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV