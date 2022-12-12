Кулеба назвав реалістичним сценарій повного блекауту та припустив, куди виїжджатимуть українці
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спрогнозував, що у разі повного блекауту українці виїжджатимуть з міст у сільську місцевість, де є можливість опалювати будинки дровами
Про це він розповів у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
За словами Кулеби, атаки Росії на енергосистему взимку ставлять уряд та народ України перед величезними проблемами. Щоб впоратися з ними, потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.
Міністр назвав реалістичним сценарій повного блекауту в Україні. Водночас він заявив, що не очікує масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку. На його думку, жителі міст переїжджатимуть у сільські регіони, де є можливість опалюватися дровами.
Він додав, що Німеччина багато робить у невійськових сферах для підтримки України.
"Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію, звичайно, зброєю", - наголосив Кулеба.
- 11 грудня Дмитро Кулеба заявив, що не розуміє, чому Німеччина постачає Україні артилерійські системи, але зволікає з танками.
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