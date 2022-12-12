Про це він розповів у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За словами Кулеби, атаки Росії на енергосистему взимку ставлять уряд та народ України перед величезними проблемами. Щоб впоратися з ними, потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Міністр назвав реалістичним сценарій повного блекауту в Україні. Водночас він заявив, що не очікує масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку. На його думку, жителі міст переїжджатимуть у сільські регіони, де є можливість опалюватися дровами.

Він додав, що Німеччина багато робить у невійськових сферах для підтримки України.

"Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію, звичайно, зброєю", - наголосив Кулеба.

11 грудня Дмитро Кулеба заявив, що не розуміє, чому Німеччина постачає Україні артилерійські системи, але зволікає з танками.

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