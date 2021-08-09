Кулеба назвав три блоки питань на переговорах Байден - Зеленський
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президенти США та України - Джо Байден та Володимир Зеленський - проведуть переговори на три тематичні блоки питань
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає РБК-Україна.
Йдеться про політичний, економічний і безпековий блоки.
"Перше - це політичний блок. У нас зі США з 2008 року стратегічне партнерство. Його потрібно вивести на новий рівень - це перше завдання", - заявив міністр.
Він заявив, що щодо безпеки є певні конкретні ідеї.
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"Це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей. Розмова була предметна", - заявив Кулеба.
У третьому блоці одне із питань - американськї інвестиції в Україну.
"Хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проекти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд США", - додав Кулеба.
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