Підготовка зустрічі Байден-Зеленський: Кулеба та Єрмак обговорили з Блінкеном реформи та "Кримську платформу"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели перемовини з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо візиту президента Володимира Зеленського до США та зустрічі з президентом Джо Байденом
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Сторони висловили переконання, що переговори Байдена та Зеленського зміцнять стратегічне партнерство США та України.
Співрозмовники обговорили розвиток партнерства країн у безпековій та військово-технічних сферах, зміцненню демократії та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії Росії, енергетичній безпеці регіону.
Кулеба наголосив, що попри агресію РФ, Україна продовжує втілювати реформи, зокрема судову.
Блінкен підтвердив підтримку США суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень.
Держсекретар заявив про беззаперечну підтримку США "Кримської платформи".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільник Офісу президента Андрій Єрмак приїхали до США, щоб підготувати візит президента Володимира Зеленського.
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