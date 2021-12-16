Кулеба назвав три напрямки допомоги США Україні у протидії російській агресії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що трьома пріоритетними напрямами допомоги США Україні у боротьбі з російською агресією є надання сучасної зброї, поглиблений обмін розвідувальною інформацією та введення економічних санкцій
Про це передає пресслужба МЗС.
"Україна - це прекрасна країна, яка заслуговує на підтримку у протидії агресії Росії. Ключові елементи такої підтримки з боку США - це американські економічні санкції проти Росії, американське озброєння для України та американська розвідувальна інформація", - заявив Кулеба.
Міністр наголосив, що Україна покладається на власне військо і здатна оборонятися сама. Однак, допомога партнерів посилює боротьбу з агресією та ескалацією конфлікту з боку Росії.
"Україна - це демократична країна, і ми хочемо мати право самостійно визначати власне майбутнє. Україна вже понад сім років протистоїть російській агресії, і ми знаємо, як це робити. Водночас американська зброя, військові технології та поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - підкреслив Кулеба.
- Нагадаємо, США направили $300 млн з оборонного бюджету на підтримку України.
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