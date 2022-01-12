Кулеба обговорив з очільницею МЗС Канади кроки задля стримування агресії РФ

Про це інформує МЗС України.



"Дмитро Кулеба та Мелані Жолі обговорили кроки задля стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, зокрема втілення болючого для Москви комплексного пакета стримування, який включає політичні, економічні та безпекові заходи", - ідеться в повідомленні.



Представниця Канади наголосила, що вимоги РФ гарантувати їй невступ України до НАТО є неприйнятними. Крім того, вона підтвердила непохитну підтримку України на тлі російських погроз та нарощування російської військової присутності поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях країни.



Дмитро Кулеба подякував Мелані Жолі за зусилля Канади з консолідації міжнародної відповіді на агресію РФ.



У МЗС додали, що дипломати також обговорили співпрацю України та Канади в сферах безпеки та оборони.



Крім того, міністри домовилися активізувати взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака PS752 та встановлення справедливості в цій трагедії.

Нагадаємо, раніше Канада заявила про стурбованість щодо маневрів російських військових поблизу кордону України.

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