Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити РФ від нового вторгнення в Україну
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу на Україну
Про це пише видання Sky News.
Кулеба заявив, що в разі російського вторгнення українська армія готова захистити країну. За його словами, Україна із союзниками, зокрема з Великою Британією та США, мають "зробити цю ціну непосильною для президента РФ Володимира Путіна".
Він назвав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового вторгнення: політичні повідомлення, санкції, тісніша співпраця з партнерами.
Міністр закордонних справ додав, що не очікує, що НАТО воюватиме разом з Україною в разі повномасштабного нападу РФ, однак розраховує на підтримку Північноатлантичного альянсу.
"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - сказав він.
- Нагадаємо, 2 грудня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна спільно з партнерами розробляє заходи щодо стримування РФ.
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