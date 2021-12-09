Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити РФ від нового вторгнення в Україну

Про це пише видання Sky News.



Кулеба заявив, що в разі російського вторгнення українська армія готова захистити країну. За його словами, Україна із союзниками, зокрема з Великою Британією та США, мають "зробити цю ціну непосильною для президента РФ Володимира Путіна".



Він назвав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового вторгнення: політичні повідомлення, санкції, тісніша співпраця з партнерами.



Міністр закордонних справ додав, що не очікує, що НАТО воюватиме разом з Україною в разі повномасштабного нападу РФ, однак розраховує на підтримку Північноатлантичного альянсу.



"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна спільно з партнерами розробляє заходи щодо стримування РФ.

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