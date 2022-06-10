Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Кофодом щодо вступу України до ЄС
Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом щодо саміту Європейської ради, на якому Україна може отримати статус кандидата в ЄС
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зазначається, що чиновники обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна може отримати статус кандидата в ЄС.
Кулеба подякував Данії за підтримку, зокрема за протикорабельні ракети Harpoon.
Відомо, що раніше Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, що пов'язані зі стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин.
- Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon для оборони в Чорному морі. Озброєння передали Данія, Велика Британія й Нідерланди.
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