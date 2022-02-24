Кулеба: Путін розпочав повномасштабну загарбницьку війну проти України, світ повинен діяти просто зараз

Про це він написав у Twitter.



"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти - просто зараз", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.