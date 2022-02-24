Кулеба: Путін розпочав повномасштабну загарбницьку війну проти України, світ повинен діяти просто зараз
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент РФ Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України, але країна буде захищатися, і світ повинен допомогти
Про це він написав у Twitter.
"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти - просто зараз", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України.
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