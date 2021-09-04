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Головна Суспільство Кулеба розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського про членство України в НАТО

Кулеба розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського про членство України в НАТО

4 вересня, 2021 субота
19:55
Суспільство Байден Зеленський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден підтримав євроатлантичні прагнення України, але відмовився говорити про дату вступу нашої держави до НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна

За його словами, президенти приділили значну увагу питанню членства України в НАТО. 

"Американський лідер повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО. Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Однак про конкретні терміни мова не йшла. Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України. Наша держава досягла значного прогресу в необхідних реформах", - сказав Кулеба. 

Він додав, що американська сторона позитивно відзначила схвалення нової стратегії оборонної промисловості та подальшого втілення трансформацій задля приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО. 

"До кінця року американський уряд виділить додаткові 463 млн доларів на реформи в Україні. Тобто в нас є підтримка зі сторони США кінцевої мети, але до неї доведеться пройти шлях. І, безумовно, маємо працювати з тими європейськими країнами, які, коли йдеться про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - зазначив Кулеба. 

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переговори
МЗС
Володимир Зеленський
Джо Байден
НАТО
Дмитро Кулеба
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