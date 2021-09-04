Кулеба розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського про членство України в НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден підтримав євроатлантичні прагнення України, але відмовився говорити про дату вступу нашої держави до НАТО
Про це повідомляє РБК-Україна.
За його словами, президенти приділили значну увагу питанню членства України в НАТО.
"Американський лідер повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО. Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Однак про конкретні терміни мова не йшла. Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України. Наша держава досягла значного прогресу в необхідних реформах", - сказав Кулеба.
Він додав, що американська сторона позитивно відзначила схвалення нової стратегії оборонної промисловості та подальшого втілення трансформацій задля приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО.
"До кінця року американський уряд виділить додаткові 463 млн доларів на реформи в Україні. Тобто в нас є підтримка зі сторони США кінцевої мети, але до неї доведеться пройти шлях. І, безумовно, маємо працювати з тими європейськими країнами, які, коли йдеться про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - зазначив Кулеба.
- Нагадаємо, 4 вересня Дмитро Кулеба заявив, що найближчими місяцями ЗСУ отримають комплекси "Джавелін".
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