Кулеба розповів про підсумки зустрічі глав МЗС країн ЄС, присвяченої безпеці України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що глави МЗС країн ЄС висловили рішучу підтримку Україні через загрозу російської агресії
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі висловили рішучу підтримку Україні.
"Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, 11 січня, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
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