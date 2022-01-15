Кулеба розповів про підсумки зустрічі глав МЗС країн ЄС, присвяченої безпеці України

Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі висловили рішучу підтримку Україні.

"Вдячний за рішучу підтримку України на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Позиція Євросоюзу одностайна: безпека України — це безпека всієї Європи. Ми продовжуємо тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити РФ від подальшої агресії", - написав Кулеба.

